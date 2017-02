POL-PDLU: Frankenthal: Polizei führt sogenannte Schulwegkontrolle durch

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am gestrigen Tage, zwischen 07:30 Uhr 08:00 Uhr, führte die Polizei an der Schiller- Realschule Plus in der Mörscher Str. eine sogenannte Schulwegkontrolle durch. Hierbei mussten insgesamt 18 Kinder oder Jugendliche wegen defekter oder nicht vorhandener Beleuchtung an ihren Fahrrädern entsprechend verwarnt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell