POL-PDLU: Ausfahrt zu schnell genommen

Speyer (ots) -

31.01.2017, 14.45 Uhr Eine 80-jährige Peugeot 106 Fahrerin befuhr die B 39 von Speyer kommend in Richtung Dudenhofen. An der Ausfahrt Dudenhofen Süd fuhr sie ab und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch den Anstoß drehte sich das Fahrzeug einmal um die eigene Achse und kollidierte anschließend mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Die Fahrerin hat sich bei dem Unfall nach eigenen Angaben nicht verletzt, wurde jedoch zur genaueren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

