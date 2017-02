POL-PDLU: Bobenheim- Roxheim: Drei Pkw aufgebrochen

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Bereits am 25.01.2017, zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr, wurde in der Wormser Landstraße ein Mercedes aufgebrochen und eine Sporttasche und deren Inhalt im Wert von 200,-EUR entwendet. Am gestrigen Tage wurden zudem im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Wormser Landstraße und der Mittelstraße ein Mazda und ein Ford aufgebrochen. Aus dem Mazda in der Wormser Landstraße wurde lediglich eine Stofftasche mit Lebensmittel u. a. entwendet, aus dem Ford in der Mittelstraße ein Geldbeutel mit ca. 20,-EUR Bargeld und div. Papieren. In allen Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um an den Inhalt der Fahrzeuge zu gelangen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell