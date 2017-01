POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus

Limburgerhof (ots) - Am Mittwoch, den 25.01.2017 zwischen 12:00 und 14:00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Albert-Einstein-Allee eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge haben sie die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Entwendet haben die Täter allerdings nicht. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell