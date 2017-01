POL-PDLU: Mann bedroht Frau mit Hammer

Speyer (ots) -

16.01.2017, 17.20 Uhr Bei einer Sorgerechtsverhandlung beim Amtsgericht in Speyer wurde einem 42 Jährigen das Sorgerecht für seine neun- und fünfzehnjährigen Töchter entzogen. Darüber geriert er derart in Rage, dass er nach der Verhandlung die Wohnung seiner getrennt lebenden Ehefrau aufsuchte, dort mit einem Hammer ein Fenster einschlug und so in die Wohnung gelangte. Als er auf seine 38-jährige Frau losgehen wollte, umarmte diese ihren Angreifer geistesgegenwärtig mit den Worten "es wird alles wieder gut". Der Mann beruhigte sich daraufhin und konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden bei dem 42 Jährigen drogentypische Aufffallerscheinungen festgestellt. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf Kokain. Nach der Blutentnahme wurde er in Gewahrsam genommen.

