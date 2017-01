POL-PDLU: Suche nach Unfallgeschädigtem

Mutterstadt (ots) - Am Freitagvorabend gegen 18:00 Uhr beschädigte eine 49-jährige Autofahrerin aus Mutterstadt auf dem REWE-Parkplatz in der Neustadter Straße vermutlich ein dort geparktes Fahrzeug. Sie wartete an der Unfallstelle auf den Fahrer des geparkten Pkw. Dieser kehrte jedoch in einem "unbeobachteten Moment" zurück und fuhr davon, ohne dass es zum Besehen des vermeintlichen Schadens bzw. zum Personalienaustausch kommen konnte. Die Unfallverursacherin hatte sich leider nicht das Kennzeichen des vermeintlich beschädigten Pkw gemerkt. Es habe sich vermutlich um einen mokkafarbenen Opel Adam mit hellbraunem Dach gehandelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell