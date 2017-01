POL-D: Angetrunkener Fußgänger von Pkw angefahren und schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Ein 55-jähriger alkoholisierter Fußgänger wollte gestern Nachmittag (17.30 Uhr) die Bilker Allee in Höhe der Wissmanstraße überqueren. Dabei achtete er nicht auf den Fahrzeugverkehr. Eine 26-jährige Duisburgerin, die auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Friedensstraße unterwegs war, konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der Fußgänger schwer verletzt und musste von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, in der er stationär verblieb.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell