POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Edelmetallhandel

Schifferstadt (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 12.01.2017, 18:00 Uhr und Freitag, dem 13.01.2017, 07:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Geschäft für Edelmetalle in der Kleinen Kapellenstraße einzubrechen: In der nahegelegenen Hauptstraße wurde aus der Bordsteinrinne ein Gullydeckel herausgehoben und anschließend versucht, damit die Schaufensterscheibe des Edelmetallhandels einzuwerfen. Die Scheibe hielt diesem Angriff jedoch stand, sodass der Einbruch scheiterte.

