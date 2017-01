POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Pfarramt

Schifferstadt (ots) - Am Mittwochabend, gegen 21:05 Uhr, ist ein Radfahrer durch ein klirrendes Geräusch auf zwei männliche Personen aufmerksam geworden, die vor dem evangelischen Pfarramt in der Langgasse standen. Auf seine Frage, was sie denn dort zu tun hätten, antworteten sie lediglich, dass etwas überprüfen müssten. Als der Radfahrer dann die Polizei rief, liefen die Männer weg und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Polizei hat bei der Überprüfung eine eingeschlagene Fensterscheibe und Hebelspuren am Fensterrahmen entdeckt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist aber nichts entwendet worden. Die vermeintlichen Täter hat der Radfahrer beschrieben als männlich, circa 40 - 50 Jahre alt, einer mit einem Kapuzenpullover, der andere mit einer schwarzen Strickmütze bekleidet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

