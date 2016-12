POL-HI: Unfallflucht in Holle

Hildesheim (ots) - Ein 34-jähriger Holler stellte seinen Firmenwagen am Heiligabend gegen 10 Uhr in der Straße "Am Rolande" in Höhe der Hausnummer 24 unbeschädigt zum Parken ab. Als er am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 18 Uhr seinen Pkw VW Golf wieder benutzen wollte, stellte er hinten links an der Stoßstange eine erhebliche Beschädigung fest. Die Polizei fahndet nun nach dem Verursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Wagen des Unfallflüchtigen müsste auf der rechten Seite beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 gern entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell