POL-PDLU: Einbrüche in zwei Kindergärten

Waldsee (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 10.01.2017, 18:00 Uhr und dem 11.01.2017, 07:00 Uhr, ist in die Kindergärten in der Grabengasse und in der Jahnstraße eingebrochen worden. In beiden Fällen haben die unbekannten Täter eine Tür aufgehebelt und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. Im Inneren haben sie dann mehrere Schränke geöffnet bzw. aufgebrochen. In der Grabengasse ist nichts entwendet worden. In der Jahnstraße haben die Täter einen sehr geringen Geldbetrag mitgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell