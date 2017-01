POL-PDLU: PKW übersehen

Speyer (ots) -

10.01.2017, 13.30 Uhr In der Otto-Mayer-Straße fuhr ein 11-jähriger Radfahrer in Höhe des Hintereingangs des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums vom Gehweg auf die Fahrbahn. Dabei kam es mit einem aus Richtung Vincentiusstraße kommenden Peugeot zum Zusammenstoß, bei dem der Junge nicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell