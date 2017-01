POL-PDLU: Ofenrohr Brand

Speyer (ots) -

10.01.2017, 22.00 Uhr Am späten Dienstagabend fing in der Straße am Sandhügel ein Ofenrohr leicht Feuer. Bei Eintreffen der Streife hatten alle Personen das verqualmte Haus bereits verlassen. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen am Ofenrohr gelöscht und der komplette glühende Ofen aus der Wohnung entfernt. Bei dem Brand kam niemand zu Schaden. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Zur genauen Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt.

