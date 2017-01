POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW

Frankenthal (ots) - Bislang unbekannte Täter zerkratzten am 07.01.2017 zwischen 08:30 Uhr und 11 Uhr mittels eines spitzen Gegenstandes die Beifahrerseite (Tür und hinterer Kotflügel) eines schwarzen Suzuki Swift Sport mit Frankenthaler Kennzeichen. Der Pkw war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Kleiststraße in Frankenthal abgestellt. Der Schaden liegt bei rund 1.500 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell