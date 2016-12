POL-PDLU: Frankenthal: Lichterkette auf Weihnachtsmarkt beschädigt

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Frankenthal (ots) - Am 23.12.2016, gegen 02:50 Uhr, wurde durch den privaten Sicherheitsdienst auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt beobachtet, wie eine kleine Gruppe von Personen grölend über den Weihnachtsmarkt gingen und einer aus der Gruppe heraus eine Lichterkette an einer der Weihnachtsmarktbuden abriss. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahme konnte eine Personengruppe in der Nähe des Weihnachtsmarktes kontrolliert und ein 21jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen den Frankenthaler wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25,- EUR.

