POL-PDLU: Lambsheim: Versuchter Handtaschenraub

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Lambsheim (ots) - Am 19.12.2016, gegen 17.45 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Lambsheim zu einem versuchten Handtaschenraub. Eine 67-jährige Frau aus Lambsheim befuhr die Bahnhofstraße mit ihrem Fahrrad. Unbekannte Täter versuchten die Handtasche der Frau, die sich im Fahrradkorb auf dem Gepäckträger befand, zu entreißen. Dies misslang, da die Tragegurte der Handtasche am Fahrrad befestigt waren. Durch das Zerren an der Handtasche kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Passanten leisten der leicht verletzten Frau Erste Hilfe. Von den Tätern, die unerkannt flüchteten konnten, ist lediglich bekannt, dass sie "pfälzischen Dialekt" sprachen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell