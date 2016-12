POL-PDLU: Einbruch in Heizungsfirma

Römerberg (ots) -

21./22.12.2016, 19.00 - 06.00 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag öffneten Unbekannte gewaltsam sechs Garagen einer Heizungsfirma in der Werkstraße. Aus einer Garage wurde ein Firmenfahrzeug der Marke Mercedes Vito entwendet. In einer weiteren Garage stand ein VW Caddy, dessen beide Heckscheiben eingeschlagen wurden. Daraus wurden mindestens fünf Hilti-Bohrmaschinen und eine Werkzeugtasche gestohlen. Im Anschluss begaben sich der oder die Täter in den Keller. Dort wurde eine Metallvergitterung abgeschraubt und ein Fenster aufgebrochen. Aus dem Keller wurden eine Vielzahl von Kupferfittingen gestohlen. Gesamtschaden gemäß erster Schätzung: ca. 26.000 Euro. Durch einen Jäger wird am 22.12.2016 gegen 20:00 Uhr mitgeteilt, dass im Feld zwischen Römerberg und Schwegenheim der entwendeter Mercedes steht. Das Fahrzeug wurde in Augenschein genommen. Der gesamte Fahrzeuginnenraum wurde mittels Feuerlöschschaum eingesprüht, um Spuren zu verwischen. Vom Diebesgut keine Spur.

