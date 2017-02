POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Grünstadt (ots) - Eine 55-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr am 02.02.17, 06:50 Uhr, die Kirchheimer Straße und wollte an der Ampelanlage "Exchange" bei Grün nach links in die Industriestraße einbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegen kommenden PKW-Fahrers (37 Jahre), der in Richtung Innenstadt fuhr. Beim Aufprall wurde die Verursacherin herumgeschleudert und stieß gegen eine im Kreuzungsbereich wartende LKW-Zugmaschine. Die Frau wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in die Unfallklinik verbracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000.- Euro.

