POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots) - Am 26.01.17 erstattete eine 75-jährige Frau Anzeige bei der Polizei, da sie Opfer eines Trickdiebstahls geworden war. Bereits am 21.01.17, im Zeitraum von 11:30 - 12:00 Uhr war sie am Obstmarkt von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Dieser bat die Frau ihm Geld in Kleingeld zu wechseln. Daraufhin schaute die Frau in ihrem Geldbeutel nach, ob sie dem Mann helfen kann. Hierbei griff auch der Unbekannte in die Geldbörse. Nach kurzer Zeit verabschiedete er sich, da sie seinen Angaben zu Folge nicht das passende Kleingeld hatte. Zu Hause angekommen stellte die Frau fest, dass der unbekannte Mann ihr aus dem Geldbeutel mehrere Hundert Euro gestohlen hatte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 178 cm, kräftige Statur, dunkle Haare, südländisches Aussehen, gepflegte Erscheinung Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell