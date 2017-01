POL-H: Nachtragsmeldung 70-Jährige fährt mit ihrem PKW in ein Geschäft in Wunstorf Seniorin verursacht zuvor Unfall in Hagenburg

Hannover (ots) - Die 70-Jährige, die gestern offensichtlich krankheitsbedingt mit ihrem VW Polo von der Bundesstraße (B) 441 abgekommen und im weiteren Verlauf in ein Geschäft an der Hagenburger Straße gefahren ist, hat zuvor bereits einen Unfall in Hagenburg, im Zuständigkeitsbereich der Polizei Stadthagen, verursacht und ihre Fahrt dann unbeirrt fortgesetzt.

Am Donnerstagnachmittag, 05.01.2016, war der Leitstelle Hameln eine Verkehrsunfallflucht im Bereich Hagenburg (Ortsteil Altenburg) mitgeteilt worden. Bei der Unfallaufnahme durch die Stadthagener Polizei stellte sich folgendes heraus: Die Fahrerin eines PKW KIA war auf der B 441 (Wunstorfer Straße) - von Wunstorf kommend - in Richtung Hagenburg unterwegs gewesen, als ihr auf ihrem Fahrstreifen ein Auto entgegen kam. Aufgrund eines Ausweichmanövers nach rechts auf den Grünstreifen konnte die 42-Jährige einen Frontalzusammenstoß verhindern. Letztlich kam es so nur zu einem Touchieren der linken Längsseiten beider PKW. Allerdings setzte der unfallverursachende Wagen seine Fahrt unbeirrt in Richtung Wunstorf fort. Die Fahrerin des KIA blieb unverletzt.

Im Rahmen der weiteren Überprüfungen kristallisierte sich heraus, dass es sich bei der Unfallverursacherin um die 70-Jährige handelt, die nur wenig später mit ihrem Polo in ein Geschäft an der Hagenburger Straße fuhr und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Der Gesamtschaden beider Unfälle beläuft sich auf rund 80 000 Euro./st, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell