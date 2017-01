POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - In Wohnhaus eingebrochen

Bad Dürkheim (ots) - (Bad Dürkheim) - In Wohnhaus eingebrochen Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag, zwischen 14:30 Uhr und 19:10 Uhr, in ein Einfamilienhaus Im Röhrich ein, indem sie die Verglasung der Terrassentür einschlugen. Im Gebäudeinneren wurden sämtliche Behältnisse geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde ein Geldbetrag in Höhe von 500 Euro. Weiterhin entstand für den Hausbesitzer ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag, zwischen 16:25 Uhr und 21:10 Uhr in Ungstein in der Weinstraße. Auch hier gelangten die unbekannten Täter in das freistehende Einfamilienhaus, indem sie die Glasscheibe der Terrassentür einschlugen. Sämtliche Schränke und Schubladen in dem Haus wurden durchsucht, so dass letztendlich Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände im Wert von ca. 750 Euro entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. In beiden Fällen werden eventuelle Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Bad Dürkheim, Telefonnummer 9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

(Bad Dürkheim) - Verbotenes Messer mitgeführt Bei einer Verkehrskontrolle in der Gutleutstraße am Sonntag, gegen 02:20 Uhr, wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer verbotenerweise ein Einhandmesser mit sich führte. Das Messer wurde sichergestellt. Den 51-jährigen Mann aus Neustadt erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

