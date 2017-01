POL-PDNW: (Meckenheim) Sachbeschädigungen an Pkw - Zeugen gesucht

Haßloch und Meckenheim (ots) - (Meckenheim) Sachbeschädigungen an Pkw In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 13.01.2017 bis zum 14.01.2017, kam es in Meckenheim im Bereich der Hauptstraße zu Sachbeschädigungen an dort abgestellten oder geparkten Pkw. Hier wurden die Scheibenwischer abgebrochen und die Pkw verkratzt. Es entstand teilweise erheblicher Schaden. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel.: 06324/933-0 oder pihassloch@polizei.rlp.de zu wenden.

(Haßloch) Verkehrsüberwachung Durch Streifen der Polizeiinspektion Haßloch wurden am 14.01.2017 im Zeitraum zwischen 13 und 16 Uhr Verkehrskontrollen durchgeführt, hierbei konnten 30 Fahrzeuge und Fahrzeugführer wegen verschiedener Delikte, mehrheitlich Gurtverstöße, festgestellt werden-

