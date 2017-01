POL-PDNW: Sturmschäden

Bad Dürkheim (ots) - Ellerstadt) Pkw fährt in Ast einer Birke

Am 13.01.17, gegen 01:20 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau mit einem Toyota die L 527 zwischen der Kreuzung zur L 526 (Feuerbergkreuzung) und der Einmündung zur Bruchstraße der Ellerstadter Akaziensiedlung und stieß gegen einen auf der Fahrbahn liegen oberen Teil eines Birkenstammes, der durch den Sturm von der Birke abgerissen worden und auf die Fahrbahn gefallen war. Bei dem Unfall wurde der Frontbereich des Pkw beschädigt. Er war nicht mehr fahrbereit. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 4.000,- Euro. Der Baumstamm wurde durch die Feuerwehr Ellerstadt, die mit 3 Fahrzeugen und 9 Wehrleuten im Einsatz war, von der Fahrbahn beseitigt.

(Weisenheim am Berg) Dach teilweise abgedeckt

Gegen 04.10 Uhr, am 13.01.17 wurde die Polizei durch Anwohner darüber informiert, dass von einem Dach in der Hauptstraße Dachziegel auf die Straße gefallen sind. Beim Eintreffen der Funkstreifenbesatzung vor Ort war die Feuerwehr bereits mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Nach hier vorliegenden Erkenntnissen steht das Haus zur Zeit leer. Durch die herabgefallenen Ziegel ist kein Schaden entstanden. Durch die Feuerwehr wurde der Schadensort großflächig abgesperrt. Der durch den Sturm entstandene Sachschaden an dem Haus konnte noch nicht beziffert werden.

Darüber hinaus wurden durch die Polizei Bad Dürkheim bis gegen 06:30 Uhr im Dienstbezirk mehrere Mülltonen, mobile Verkehrszeichen, Äste und ein Trampolin (in Kallstadt), welche durch den Sturm auf die auf die Fahrbahn geweht worden waren, von dieser beseitigt bzw. auf die Grundstücke zurückgestellt. Ein Schaden war durch die "verwehten" Gegenstände nicht entstanden.

