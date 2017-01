POL-PDNW: (Neustadt) Vorsicht vor falschem Kriminalbeamten

Neustadt/Weinstraße (ots) - Bereits am 06.01.2017 wurde ein 65-jähriger Herr aus Neustadt von einer männlicher Person, die sich lapidar mit 'Kriminalpolizei' meldete, mit unterdrückter Rufnummer telefonisch kontaktiert. Der Anrufer erklärte, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und seine Telefonnummer auf einer Liste am Tatort gefunden worden wäre. Der falsche Kriminalbeamte fragte nach, ob sich im Haus des Angerufenen ein Tresor befinden würde und ob er in letzter Zeit Handwerker bei sich hatte. Jetzt war das Misstrauen bei dem Angerufenen so groß, dass er sich nach dem Namen des Anrufers erkundigte, der daraufhin das Telefonat wortlos beendete. Die 'echte' Kriminalpolizei bittet die Personen, die ähnliche Telefonate erhielten, sich unter 06321/8540 zu melden.

