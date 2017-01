POL-PDNW: Frau sexuell belästigt

Bad Dürkheim (ots) - Am Donnerstag (05.01) hielt sich gegen 23.55 eine 19jährige Frau zunächst mit ihrem Begleiter an einem Denkmal in Kurparkmitte auf. Nachdem man sich getrennt hatte wurde die junge Frau von einem Jogger, der auch schon dem Begleiter auf dessen Heimweg aufgefallen war, am Pulli festgehalten und an Gesäß und Brust berührt. Um sich von dem Griff zu befreien, schlug die 19jährige dem Unbekannten nach eigenen Angaben etwa 5 - 6 mal mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser von ihr abließ und mit blutender Nase flüchtete. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen etwa 20-30 Jahre alten Mann, etwa 180 cm groß, helle "rehbraune" Augen, 3 Tage Bart, Sidecut-Frisur und dunkler Kleidung.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell