POL-PDNW: (Neustadt) Einbruch in Kindertagesstätte

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht zu gestern wurde durch Aufhebeln des Heizraums in eine KiTa in der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht, jedoch nach ersten Feststellungen nichts entwendet. Offensichtlich wurden die Täter bei dem Einbruch gestört und flüchteten daher ohne Beute. Der Sachschaden an der aufgehebelten Tür wird auf mindestens 200.- Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt, Tel. 06321/8540.

