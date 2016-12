POL-PDNW: Unfallflucht

Obrigheim (ots) - 29.12.2016, 14:15 - 15:15 Uhr - Obrigheim, Große Hohl

Die Geschädigte parkte mit ihrem PKW (Skoda-Kombi, schwarz) ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass jemand gegen ihr Auto gefahren war. Sie stellte Kratzer und eine Delle in der Fahrertür, sowie Kratzer am linken Außenspiegel fest. Besonders dreist: Der Verursacher wischte den Schmutz im Bereich der Fahrertür weg, offensichtlich wollte er sich vergewissern, ob ein Schaden entstanden war. Daraufhin entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle, wobei ein Fremdschaden von ca. 1000.- Euro verursacht wurde. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich gegenüber der Unfallstelle ein italienisches Restaurant, sowie eine Seniorenresidenz mit entsprechendem Publikumsverkehr befindet. Hinweise bitte an pigruenstadt@polizei.rlp.de oder Tel. 06359-93120.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell