POL-NI: (Stadthagen)Geschwindigkeitsmessung in Niedernwöhren

Nienburg (ots) - (BER)Gestern Vormittag führte die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion (PI) Nienburg / Schaumburg eine Geschwindigkeitsmessung auf der Landesstraße 372 in Niedernwöhren durch. Anwohner der Wiedensahler Straße hatten der Dienststelle in Stadthagen mitgeteilt, dass auf der schnurgeraden Straße, auf der 50 km/h gilt, gerast würde und sie eine Messung durch die Polizei begrüßen würden. Zwischen 09:50 Uhr und 11:30 Uhr überschritten 10 Pkw-Fahrer die zulässige Geschwindigkeit, in Richtung Ortsmitte gemessen. Die vorwerfbaren Geschwindigkeiten lagen zwischen 63 km/h und 78 km/h. Die Verkehrsspezialisten der PI verwarnten insgesamt 7 Fahrerinnen und Fahrer gebührenpflichtig, 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen mussten gefertigt werden. Nur wenige Meter von der Messstelle entfernt steht die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage des Landkreises - diese misst jedoch den Verkehr in Richtung Wiedensahl.

