POL-PDNW: Gartenhausaufbrüche

Haßloch (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, dem 28.12.2016, erfolgten in Haßloch im Bereich Sandbuckel nördlich des Füllerweges mehrere Ein- und Aufbrüche in Gartenhäuser. Der oder die Täter stiegen über mehrere Zäune bzw. schnitten diese auch mit einer Zange auf und brachen verschiedene Gartenhäuser auf. Entwendet wurde nichts. Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer: 06324/933-0 oder per Email: pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

