POL-PDNW: Trickdiebstahl aus Wohnung

Deidesheim (ots) - Am 23.12.2016, gegen 17:30 Uhr klingelt eine junge Frau im Finkenweg bei dem 92 jährigen Geschädigten. Sie bat diesen zunächst um ein Glas Wasser. Dazu bat der Geschädigte die Frau in seine Küche, wo sie das Glas austrank und anschließend noch um eine Tasse Tee bat. Auch dieser Bitte kam der Geschädigt nach. Unbemerkt vom Geschädigten muss die Frau einen Komplizen in die Wohnung gelassen haben, welcher im Schlafzimmer des Geschädigten 300 EUR entwenden konnte. Die junge Frau schaffte es dem Geschädigten, zunächst unbemerkt, 50 EUR aus dessen Geldbeutel zu stehlen. Die Frau soll ca. 150-155 cm groß sein, ca. 18-20 Jahre alt, schwarze Haare und einen dunklen Parker getragen haben.

Hinweise zu dem/die Täter bitte an die Polizeiinspektion Haßloch 06324/9330 oder an pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell