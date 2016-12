POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) - Seinen Führerschein abgeben musste am Heiligen Abend (24.12.2016, 06.45 h) ein 24jähriger Neustadter. Dieser befuhr zuvor mit seinem Audi die Branchweilerhofstraße und hatte die Absicht in Richtung der A 65 zu fahren. Am sog. "Steinkreisel" verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.300,- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell