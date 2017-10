POL-PDLD: Germersheim: während des Einkaufens Pkw beschädigt

Germersheim (ots) - Am Montag, zwischen 19:15 und 19:30 Uhr wurde ein grauer Ford Fiesta mit Hamburger Kennzeichen auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Germersheim an der rechten Tür beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Germersheim unter 07274-958-0 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

