POL-PDLD: Minfeld - E-Bike entwendet

Minfeld (ots) - Minfeld; Unbekannte Täter entwendeten am 04.08.2017 in der Zeit von 11:00 - 16:00 Uhr ein in im Hof der Hauptstraße 79 abgestelltes Damen-E-Bike der Marke Raleigh schwarz. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell