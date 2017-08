POL-PDLD: Fahrrad gestohlen

Rülzheim (ots) - Ein Fahrrad im Wert von 400 EUR wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag am Bahnhof in Rülzheim entwendet. Das Fahrrad war im Bereich des dortigen Fahrradständers verschlossen abgestellt worden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 19.30 bis 0.30 Uhr. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Trekkingrad der Marke Conway, Farbe schwarz. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell