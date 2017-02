POL-PDLD: Respektlos gegenüber der Polizei

Landau (ots) - 02. Februar 2017, 13.50 - 16.30 Uhr Ein 22 jähriger Mann aus Landau randalierte in einer städtischen Wohnung in der Rheinstraße. Er beleidigte und bedrohte die dortigen Bewohner. Auch gegenüber den herbeigerufenen Polizisten reagierte er aggressiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte er in Gewahrsam genommen werden. Gegen das Verbringen in den Streifenwagen wehrte er sich mit Händen und Füßen. Der junge Mann musste gefesselt werden. Während der Fahrt zur Dienststelle wurden die Polizisten auf das heftigste beleidigt. Der Festgenommene versuchte immer wieder nach dem Fahrer zu treten, was ihm auch einmal gelang. Der Fahrer des Streifenwagens wurde an der Schulter getroffen, ohne jedoch verletzt zu werden. Der Störer stand unter Alkoholeinfluss (2,2 Promille), weswegen ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Da er androhte sich in der Polizeizelle etwas anzutun, wurde er im Pfalzklinikum untergebracht. Auf der Fahrt dorthin wurden die Polizeibeamten wieder beleidigt und bedroht. Da der Mann versuchte auch nach den Beamten zu spucken wurde ihm vorsichtshalber eine Spuckschutzhaube aufgezogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell