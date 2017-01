POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Schreinerei

Koblenz (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 22.01.2017, 15.00 Uhr und Montag, 06.50 Uhr, wurde in eine Schreinerei in der Gulisastraße in Koblenz eingebrochen. Der oder die Täter schlugen eine Türscheibe ein, betraten die Werkstatträume aus der eine große Anzahl von Kleinmaschinen gestohlen wurde. Eine detaillierte Schadensaufstellung liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1031 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell