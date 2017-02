POL-PDLD: Germersheim - Neun Fahrer zu schnell

Germersheim (ots) - Bei einer Laserkontrolle in der Zeppelinstraße mussten am Mittwoch neun Autofahrer beanstandet werden. In der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.50 Uhr wurde der schnellste mit 44 km/h gemessen. Erlaubt sind 30 km/h.

