POL-PDLD: Versuchter Einbruch

Edenkoben (ots) - In der Nacht zum Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Weinstraße ein. Vermutlich weil sie feststellten, dass der Restaurantbetreiber dort übernachtet, haben sie ihr Vorhaben abgebrochen. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Edenkoben unter 06323/955-0 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell