POL-PDLD: Unfallflucht

Germersheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen in der Zeppelinstraße in einer dortigen Parkbox geparkten BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallzeitraum liegt zwischen 29.01.17, 02:00 Uhr und 30.01.17, 13:21 Uhr. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ein und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de .

