POL-PDLD: Einbruch in Rathaus

Edesheim (ots) - In der Nacht von Freitag, 27.01.2017, auf Samstag, 28.01.2017, wurde in das Edesheimer Rathaus eingebrochen. Vermutlich gelangten die Täter durch Aufbrechen einer Tür in das Gebäude. Im Rathaus selbst wurden u.a. vier Türen und mehrere Schränke aufgehebelt und stark beschädigt. Auch ein festverschraubter Tresor wurde angegangen, konnte trotz erheblicher Gewalteinwirkung durch die Täter jedoch nicht abmontiert oder geöffnet werden. Nach ersten Ermittlungen wurde wohl nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich dagegen auf ca. 7.000,-EUR. Auch hier dürften die Täter bei ihrer Tat erheblichen Lärm verursacht haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 955 0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell