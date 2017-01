POL-PDLD: Mülleimer umgeworfen und Türen beschädigt

Wörth (ots) - Wörth; In der Nacht vom 25. auf den 26.01.17 warfen unbekannte Täter mehrere Mülleimer auf dem Gelände der Bienwaldschule in der Richard Wagner Straße um. Weiterhin wurden an mehreren Türen die Griffe abgeschlagen und ein Gartenhäuschen beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de.

