POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung

Lustadt (ots) - Der Polizei wurde am Mittwoch, gegen 00:15 Uhr, mitgeteilt, dass eine 45-jährige Frau bei einem Anwesen in der Hohen Straße in Lustadt randalieren würde. Als die Polizei dort eintraf, fuhr die Frau mit ihrem PKW gerade vom Hof des Anwesens auf die Straße. Bei der polizeilichen Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin festgestellt. Ein Atemalkoholtest bei der 45-jährigen ergab einen Wert von 1,96 Promille, weshalb die Frau eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Zudem wurden ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Sachbeschädigung gegen die Frau ein; sie hatte an dem Anwesen in der Hohen Straße eine Scheibe eingeschlagen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell