POL-PDLD: Mann entdeckt sein gestohlenes Rad am Bahnhof

Bellheim (ots) - Ein 20-jähriger Mann aus Bellheim entdeckte am Dienstag sein Fahrrad, das ihm im August des vergangenen Jahres an einer Bellheimer Bushaltestelle gestohlen worden war. Das Rad war mit zwei Schlössern angekettet. Eine Anzeige hatte der Fahrradeigentümer seinerzeit nicht erstattet. Doch nun nahm er polizeiliche Hilfe in Anspruch. Als die Polizei vor Ort war, kam ein 36-jähriger in Karlsruhe wohnhafter Mann zu dem Rad. Er gab vor, das Rad gefunden zu haben. Die Polizei leitete ein Ermittlungs-verfahren wegen Fundunterschlagung gegen den 36-jährigen ein und übergab das Rad an den rechtmäßigen Eigentümer.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell