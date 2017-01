POL-PDLD: Nötigung im Straßenverkehr

Germersheim (ots) - Ein 22-jähriger Mann aus Germersheim wurde am Dienstag (24.01.17), gegen 20:00 Uhr, in der Theodor-Heuss-Straße ausfällig, als er von einem 54-jährigen Mann zum zweiten Mal gebeten wurde, seinen PKW wegzufahren und die Einfahrt zu einem dortigen Anwesen freizumachen. Nach der ersten Ansprache hatte der 22-jährige die Scheibe hochgedreht und war einfach stehen geblieben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen den 22-jährigen ein und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

