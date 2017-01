POL-PDLD: Schwer verletzter Radfahrer

Germersheim (ots) - Ein 77-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag (24.01.17), gegen 14:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Ludwig-Uhland-Straße in Sondernheim schwer verletzt. Der Mann hatte mit seinem Fahrrad den Weg zur Bahnunterführung von der Ludwig-Uhland-Straße in Richtung Willi-Gutting-Straße befahren. Nach einer Linkskurve war er gestürzt und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Der 77-jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr war nicht auszuschließen, weshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter mit der Klärung der Unfallursache beauftragt wurde. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell