POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Bergzabern (ots) - Ein 19jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Landkreis Südliche Weinstraße befuhr am Sonntag, 22.01.17, um 21.50 h die Weinstraße von Bad Bergzabern aus Richtung Dörrenbach kommend. In Höhe der Einmündung zur Georg-Weber-Straße kam ihm auf seiner Seite ein anderer PKW entgegen. Der 19jährige wich nach rechts aus, wodurch er einen Zusammenstoß verhinderte. Auf der leicht glatten Fahrbahn kam er ins Rutschen, riss sein Lenkrad nach links und prallte dort an einen Bordstein. Anschließend blieb das Fahrzeug fahruntüchtig mit beschädigter Felge liegen Von dem Flüchtigen Unfallverursacher ist nichts bekannt. Der Schaden beläuft sich lediglich auf 200 EUR, da es sich um einen alten Renault handelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell