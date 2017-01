POL-PDLD: Unfallfflucht

Germersheim (ots) - Ein bislang ungekannter Fahrzeugführer streifte am 18.01.17, zwischen 06:30 Uhr und 11:30 Uhr, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen auf dem Parkplatz des Germersheimer Bahnhofs ordnungsgemäß geparkten Opel-Adam mit SÜW-Kennzeichen. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine weitere Unfallflucht hat sich am Montag, gegen 16:00 Uhr, auf dem Königsplatz in Germersheim ereignet. Hier soll der Fahrer eines PKW mit polnischen Kennzeichen beim Ausparken gegen einen PKW mit SÜW-Kennzeichen gestoßen sein. Eine Zeugin hinterließ in diesem Fall einen Zettel mit der Autonummer des Unfallverursachers am Auto des Geschädigten. Zeugen werden gebeten, sich in beiden Fällen bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefon-Nummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell