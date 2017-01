POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) - Am 18.01.2017, gegen 14:00Uhr, befuhr ein 50jähriger Lenker eines Sattelzuges die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Kurz vor der Ausfahrt Landau Süd, scherte ein roter Pkw kurz vor ihm ein und zwang den 50jährigen somit nach rechts auszuweichen. Da auf dieser Strecke kein Seitenstreifen existiert, kam er direkt in den Grünstreifen und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer des roten Pkw fuhr unbeirrt weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Edenkoben unter der 06323 955 0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

