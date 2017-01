POL-PDLD: Unfall mit leicht- und schwer Verletzten, Straßensperrung

Ottersheim (ots) - Am 17.01.17, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich auf der L 509 in Ottersheim ein Verkehrsunfall, wobei eine 60-jährige PKW-Fahrerin schwer aber nicht lebensbedrohlich und ein 30-jähriger PKW-Fahrer leicht verletzt wurden. Die 60-jährige wollte mit ihrem PKW von der Riethstraße in die L 509 einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des aus Richtung Knittelsheim kommenden 30-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die L 509 musste bis gegen 00:40 Uhr voll gesperrt werden .An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden; die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit 12 Wehrleuten und 3 Fahrzeugen im Einsatz und leuchtete die Unfallstelle aus. Des Weiteren waren auch ein Notarzt und ein Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei war mit 8 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell