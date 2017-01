POL-PDLD: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Birkenhördt (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 13.01.17, versuchten in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 02.30 Uhr, bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Birkenhördt einzubrechen. Nachdem die Hauseingangstür aufgehebelt wurde, ließen die Täter jedoch von ihrem weiteren Tatvorhaben ab und entfernten sich unerkannt. Vermutlich dürfte das eingehängte innenliegende Ketten-Vorhängeschloss der Hauseingangstür zu viel Widerstand geboten haben. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Bergzabern, Tel.: 06343/93340 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell